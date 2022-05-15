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Спорт

Воспитанник «Барселоны» погиб в 27 лет

Воспитанник «Барселоны» аргентинский футболист Макси Ролон погиб в 27 лет
Макси Ролон (справа)

Макси Ролон (справа). Фото: David Ramos / Getty Images

Аргентинский нападающий Макси Ролон, чьим последним клубом в карьере был иракский «Аль-Дивания», погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает Goal.

27-летний Ролон погиб вместе со своим братом. Автомобиль с футболистом вылетел с дороги и врезался в дерево. В «Барселоне», чьим воспитанником был Ролон, подтвердили информацию в субботу: 14 мая.

Ролон играл в Бразилии, Чили, Эквадоре. В иракском «Аль-Дивании» аргентинец не провел ни одного матча.

Ролон известен по выступлениям за резервную команду «Барселоны» В ее составе он провел 24 матча и забил два гола. Ролон находился в системе каталонского клуба с 2007 года.

Николай Костюков
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