В Белоруссии подсчитали экспортные потери из-за санкций

Премьер Белоруссии Головченко оценил экспортные потери из-за санкций в 16-18 млрд долларов

Западные санкции заблокировали экспорт белорусской продукции в страны ЕС и Северной Америки в объеме 16-18 миллиардов долларов в год. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, передает ТАСС.

По его словам, оказался заблокирован практически весь экспорт, и сейчас Минск работает над переориентацией поставок своих товаров. «Естественно, мы не можем потерять этот объем экспорта, мы должны переориентировать его на другие рынки, в том числе азиатский, африканский, на рынки Ближнего Востока», — объяснил он.

Премьер отметил, что Белоруссия трактует санкции как инструмент гибридной агрессии, цель которых — поставить страну на колени. «Наверное, это последняя стадия, которая предшествует вооруженной агрессии», — заявил он.

6 мая Головченко сравнил санкции против страны с геноцидом. Он заявил, что страну пытаются задавить экономически и разорвать сложившиеся торговые связи. «Как фашисты стреляли в санитарные машины, сегодня лицемерные западные поборники прав человека целенаправленно лишают белорусов доступа к жизненно важным лекарственным средствам. Это современный оскал геноцида», — заявил премьер.

Он также назвал Белоруссию миролюбивым государством. «Наша страна мирная, открытая для дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Мы делаем все для того, чтобы наши границы были границами мира и безопасности», — сказал он.