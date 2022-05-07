Премьер Белоруссии сравнил санкции против страны с геноцидом

Премьер Белоруссии Головченко назвал санкции Запада современным оскалом геноцида

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сравнил санкции против страны с геноцидом. Его слова передает РИА Новости.

Головченко считает, что страну пытаются задавить экономически и разорвать сложившиеся торговые связи. «Как фашисты стреляли в санитарные машины, сегодня лицемерные западные поборники прав человека целенаправленно лишают белорусов доступа к жизненно важным лекарственным средствам. Это современный оскал геноцида», — заявил премьер. Он также назвал Белоруссию миролюбивым государством. «Наша страна мирная, открытая для дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Мы делаем все для того, чтобы наши границы были границами мира и безопасности», — сказал он.

Ранее Гродненский областной суд Белоруссии приговорил задержанную в Минске россиянку Софию Сапегу к шести годам колонии. Сразу после вынесения приговора девушку взяли под стражу. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета компании Ryanair.