Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Премьер Белоруссии сравнил санкции против страны с геноцидом

Премьер Белоруссии Головченко назвал санкции Запада современным оскалом геноцида

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сравнил санкции против страны с геноцидом. Его слова передает РИА Новости.

Головченко считает, что страну пытаются задавить экономически и разорвать сложившиеся торговые связи. «Как фашисты стреляли в санитарные машины, сегодня лицемерные западные поборники прав человека целенаправленно лишают белорусов доступа к жизненно важным лекарственным средствам. Это современный оскал геноцида», — заявил премьер. Он также назвал Белоруссию миролюбивым государством. «Наша страна мирная, открытая для дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Мы делаем все для того, чтобы наши границы были границами мира и безопасности», — сказал он.

Ранее Гродненский областной суд Белоруссии приговорил задержанную в Минске россиянку Софию Сапегу к шести годам колонии. Сразу после вынесения приговора девушку взяли под стражу. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета компании Ryanair.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минюст признал иноагентами Моргенштерна, Соболь и Гозмана
Кадыров рассказал о бессмысленной попытке контрнаступления украинских военных
Умер актер из сериала «Друзья»
В Херсонской области вернут герб времен Российской империи
Врач рассказала о неожиданном опасном свойстве шашлыка в сочетании с алкоголем
Московский шаурмист раскрыл доходы своих коллег
Raiffeisenbank разорвал отношения с рядом российских банков
Глава ВОЗ приехал на Украину
Украинские военные вернули в строй устаревшую пушку
Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.