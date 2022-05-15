Самолет протаранил машину и загорелся при попытке сесть на автомобильном мосту

CNN: в США самолет Cessna столкнулся с машиной и загорелся при аварийной посадке на мост

В США самолет Cessna столкнулся с машиной и загорелся при попытке аварийной посадки на автомобильный мост. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на экстренные службы и авиационное управление.

Инцидент произошел в американском штате Флорида в округе Майами-Дейд. У воздушного судна отказал двигатель, после чего оно начало снижение и протаранило авто.

Телекомпания уточнила со ссылкой на пожарно-спасательную службу, что пострадали шесть человек, пятеро из них госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. О состоянии шестого информации не поступало.

Федеральное управление авиации США сообщило, что на борту Cessna в момент аварийной посадки было три человека.

12 мая пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в международном аэропорту китайского Чунцина. На борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа, которые были эвакуированы. В результате возгорания пострадали более 40 человек.

