В Чехии предупредили о будущих финансовых жертвах Запада ради Украины

Обозреватель Lidovky Леко заявил, что восстановление Украины потребует от Запада жертв

Чешский журналист Истван Леко предупредил, что восстановление Украины в будущем потребует от Запада финансовых жертв. Об этом он написал в своей статье в газете Lidovky.

Как отметил Леко, западные политики все чаще задаются вопросом, кто заплатит за восстановление Украины. По данным еврокомиссара Валдиса Домбровскиса, на эти цели потребуется 500-600 миллиардов евро, при этом в будущем сумма может увеличиться в 10 раз. А немецкий экономист Вернер Хойер заявил о необходимости «плана Маршалла» для Киева, в котором будет участвовать все международное сообщество. Журналист подчеркнул, что с Хойером согласны и другие политики и экономисты.

При этом обозреватель напомнил, что долг стран Евросоюза достигает 92 процентов ВВП, а на отказ от российских энергоносителей в ближайшие пять лет планируется потратить 195 миллиардов евро, что сравнимо с годовым ВВП Чехии. «Ясно, что без финансовых жертв со стороны Запада поставить Украину на ноги будет невозможно», — констатировал он, добавив, что мало кто хотел инвестировать в украинскую экономику и до кризиса.

Помимо этого, есть еще одна проблема. В годы реализации плана экономика США была на подъеме. На данный момент же перед страной стоят проблемы инфляции и приближающейся рецессии. «Не стоит в подобной ситуации ждать от американцев великодушия, особенно после двух продолжительных и затратных войн в Ираке и Афганистане», — счел Леко.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США готовы принять участие в восстановлении Украины после завершения специальной операции. Он также пообещал, что до этого времени Вашингтон будет предоставлять Киеву гуманитарную, военную и краткосрочную экономическую помощь.