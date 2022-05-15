В Евросоюзе обеспокоились возможной рецессией и стагфляцией

Bloomberg заявило об опасениях политиков Евросоюза столкнуться с рецессией и стагфляцией

Евросоюз столкнулся с экономическим давлением с разных сторон. При этом есть опасения, что Европейский центральный банк столкнется с рецессией или стагфляцией, «которых все так боятся», заявило агентство Bloomberg.

Агентство сообщило об опасениях политиков Евросоюза столкнуться с возможной рецессией или стагфляцией. Инвесторы и главы компаний обеспокоились этими рисками, поскольку они высоки.

«Рецессия — слово, которого стараются избегать центральные банки и политические лидеры. По словам инвесторов и руководителей компаний, опасность рецессии реальна, особенно в Европе», — подчеркивается в материале.

Bloomberg напомнило, что топ-менеджеры и эксперты крупнейших финансовых организаций, включая JPMorgan Chase, HSBC и Goldman Sachs, ранее предупреждали о вероятной рецессии в Европе.

«Опасность рецессии оказалась в поле зрения на фоне серьезных препятствий, вставших перед экономикой еврозоны: сохраняющаяся высокая инфляция, продолжающийся кризис на Украине и связанный с ней усугубляющийся энергетический кризис», — отметило агентство.

При этом в Европейском центробанке настроены оптимистично и рассчитывают найти решение из стимулирования экономики в эпоху кризиса. Однако есть и обратные мнения.

Ранее агентство Reuters сообщило о потерях европейской экономики при остановке поставок газа из России. Согласно прогнозу финансового конгломерата Barclays, Европу ожидает падение ВВП на 5 процентных пунктов.