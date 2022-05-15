Бюджет Египта потерял семь миллиардов долларов из-за ситуации на Украине

Премьер Египта Мадбули заявил о потерях бюджета страны из-за украинского кризиса в $7 млрд

Во время пресс-конференции в Каире премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что бюджет страны потерял семь миллиардов долларов из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Последствия войны наложили на нас огромное финансовое бремя, и мы вложили 130 миллиардов египетских фунтов на покрытие роста цен на стратегические товары», — сказал глава правительства.

По его словам, косвенные последствия событий на Украине обойдутся стране еще в 335 миллиардов египетских фунтов. Он отметил, что раньше 31 процент приезжающих в Египет туристов были украинцами и россиянами, однако теперь государству необходимо искать альтернативные рынки. При этом Мадбули рассказал, что Египет смог восстановить туристическую отрасль после начала пандемии и перед началом спецоперации сумел достичь доходности бюджета в 5,8 миллиарда долларов.

«Наши планы состоят в том, чтобы в течение следующих четырех лет сократить госдолг с 85,8 процента до 75 процентов и как минимум выйти на уровень стабильности. Мы стремимся максимизировать наш экспорт в девяти основных секторах, чтобы достичь дополнительной прибыли в 100 миллиардов долларов в течение четырех-пяти лет», — заявил премьер-министр.

Что касается уровня инфляции в стране, то в Египте она составляет 6-10 процентов. Мадбули отметил, что есть страны, в которых данный показатель достигает 25 процентов.