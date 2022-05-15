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Стилистка показала простой способ подогнать брюки по фигуре

Стилистка Эми Катрианн показала способ подогнать брюки по фигуре с помощью степлера

Фото: Unsplash

Стилистка Эми Катрианн показала простой способ подогнать брюки по фигуре с помощью степлера. На ее публикацию в соцсетях обратили внимание в издании The Sun.

На кадрах девушка позирует в штанах, которые велики ей в талии. Затем она надевает их задом наперед и равномерно захватывает пальцами лишнюю ткань в двух местах для лучшей посадки. После этого сложенные участки юзерша пробивает пистолетом для маркировки одежды. Отмечается, что соответствующий прибор был куплен за 5,69 фунтов стерлингов (450 рублей) на Amazon. «Убедитесь, что вы пробили ткань насквозь, и будьте осторожны с пальцами», — уточнила она.

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Ролик Катрианн набрал более 14 тысяч лайков и впечатлил подписчиков. «Мы постоянно используем этот пистолет в розничной торговле! Они спасают жизнь», «Боже, мне нужно купить это», «Где он был всю мою жизнь», — комментировали они.

Ранее в мае блогерша показала легкий способ подогнать платье под фигуру за несколько секунд. Как сообщается в материале, многие женщины зачастую вынуждены ушивать понравившееся платье, которое не подходит им по размеру. Юзерша с никнеймом serendipesi решила поделиться методом, который позволит быстро уменьшить размер платья без использования швейного набора.

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Дарья Шляпужникова
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