США сообщили о завершении переброски на Украину партии гаубиц М777

Посольство США заявило о завершении переброски на Украину 89 гаубиц М777

США завершили переброску на Украину партии 155-миллиметровых гаубиц М777. Об этом сообщили в американском посольстве в Киеве, передает ТАСС.

Согласно заявлению диппредставительства, все 90 гаубиц, отправленных Соединенными Штатами, кроме одной, сейчас находятся на Украине, многие из них уже были доставлены на передовую. Отмечается, что поставка гаубиц является частью пакета помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) на 800 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что США начали обучение украинских военных техническому обслуживанию американских гаубиц. Представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что уже более 300 артиллеристов ВСУ прошли обучение по применению незнакомого им вооружения.

