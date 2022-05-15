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В Литве снова осквернили памятник советским войнам

В Литве неизвестные нарисовали на памятнике погибшим советским войнам знак свастики

Фото: Shutterstock

В Шяуляйском районе Литвы неизвестные снова осквернили памятник погибшим советским воинам-участникам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил департамент полиции страны, передает РИА Новости.

«В деревне Бубяй в Шяуляйском районе на военном кладбище замечен нарисованный краской на памятнике погибшим советским воинам знак свастики», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что для разбирательства в ситуации собраны все необходимые материалы.

11 мая в литовском городе Скуодас неизвестные также осквернили памятники советским войнам. Тогда злоумышленники облили краской монумент, находящийся на месте воинского захоронения 1614 солдат и офицеров, павших осенью 1944 года при освобождении республики.

Памятники советским войнам в знак протеста против спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины оскверняли в других странах. Среди них Греция, Польша, Эстония, Латвия и Германия.

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Анастасия Шейкина
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