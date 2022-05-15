В ФРГ обвинили Россию в перекрытии каналов диалога с Европой и НАТО

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Россия перекрыла каналы диалога с Европой и НАТО

Каналы диалога с Европой и НАТО были перекрыты именно по инициативе Москвы, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Ее слова приводит ТАСС.

«Диалог всегда должен быть. (...) Но мы констатировали, что и последняя диалоговая форма, которая у нас оставалась в лице ОБСЕ, была уничтожена российской стороной», — обвинила она Москву в перекрытии каналов диалога на пресс-конференции в Берлине по итогам неформальной встречи руководителей МИД стран — членов НАТО.

По ее словам, «власти России дали ясно понять, что Основополагающий акт Россия — НАТО больше не имеет значения». Бербок заявила, что акт был расторгнут в одностороннем порядке Россией, а не НАТО. Именно поэтому, подчеркнула министр, Североатлантический альянс учитывает это в своей стратегической концепции при усилении восточного фланга.

15 мая агентство Bloomberg сообщило, что в новой стратегии НАТО Россия может быть обозначена как «непосредственная угроза». В то же время в прошлой версии стратегической концепции, опубликованной в 2010 году, Россия рассматривалась в качестве партнера альянса.

4 мая стало известно, что НАТО отказывается от соблюдения положений Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года. По словам председателя Военного комитета НАТО Роба Бауэра, договор «не будет сдерживать» альянс при осуществлении его планов.