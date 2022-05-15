Делегацию ОП РФ отказались пустить на совещание на площадке ОБСЕ

Делегацию Общественной палаты РФ не допустили к участию в совещании на площадке ОБСЕ

Делегацию Общественной палаты РФ не допустили к участию в мероприятии на площадке ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении ОП в Telegram.

Делегатам отказали в допуске на совещание «Функционирование демократических институтов в период кризиса», которое запланировано на 16-17 мая в Вене. В повестку дня встречи были заявлены темы свободы собраний и СМИ, обсуждение роли национальных и местных институтов. К участию в работе такого рода платформ наряду с представителями государств-участников Организации, исполнительных структур ОБСЕ и международных организаций традиционно приглашались и представители гражданского общества.

«К разговору о демократии россиян предпочли не допустить», — посетовали общественники. При этом они отметили, что все заявки на аккредитацию были поданы в полном соответствии с требованиями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), являющимся организатором этого совещания.

Решение об отмене регистрации и отказе в допуске их на совещание было принято властями Польши, которая в этом году председательствует в ОБСЕ. Причину такого решения Москве не предоставили. «Особо цинично, что информация с отказом в аккредитации была направлена в момент, когда российские представители уже вылетели в Вену», — отметили в ОП.

В ОП отметили, что полностью соответствуют всем необходимым критериям. Они планировали поделиться с зарубежными коллегами опытом российских НПО в сфере местного самоуправления, свободы слова и мирных собраний, рассказать о лучших практиках развития демократических институтов в нашей стране.

«Расцениваем данный шаг как попытку откровенной политизации участия российских НКО в гуманитарных мероприятиях ОБСЕ и откровенный антироссийский демарш с целью не дать представителям российского гражданского общества выступить на международной площадке. Удивлены и разочарованы подобным поведением организаторов. С сожалением вынуждены констатировать очередное безапелляционное нарушение одного из основополагающих демократических принципов — свободы выражения мнения — по отношению к представителям гражданского общества», — резюмировали в Москве.