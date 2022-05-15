Пушков обвинил Запад в мировой дестабилизации

Сенатор Пушков назвал политику Запада причиной дестабилизации рынка продовольствия

Сенатор Алексей Пушков заявил, что санкционная кампания Запада против России привела к глобальной экономической дестабилизации. Если подобные меры введут против Китая, мировая экономика рухнет, написал политик в своем Telegram-канале.

Пушков обвинил Запад в проведении антироссийской политики и назвал ее причиной дестабилизации рынка продовольствия.

«Санкционная война Запада против одной из ключевых держав современного мира уже привела к глобальной дестабилизации рынка продовольствия и энергоресурсов. И это — во многом неожиданное для самого Запала следствие той самой глобализации, которую они так активно навязывали миру через вестернизацию и американизацию, не заметив, однако, что и сами начали сильно зависеть от нее», — подчеркнул он.

«В упоении борьбы» с Россией Запад не понял, что экономическая глобализация как «объективный феномен» не может полностью контролироваться США и участниками «Большой семерки», считает сенатор.

«А потому, если нарушают ее логику, она за это наказывает. Уже ясно и то, что если санкции, подобные антироссийским, будут применены Западом против Китая с его гигантским ВВП и большей, чем у США долей мировой торговли, мировая экономика просто рухнет. И Западу не удастся спастись от этого обрушения», — заключил Пушков.