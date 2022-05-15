Белоруссия продлила безвизовый въезд для граждан двух стран-соседей

RTVI: Белоруссия продлила безвизовый въезд для граждан Латвии и Литвы до конца года

Белоруссия продлила безвизовый въезд для граждан Латвии и Литвы до конца 2022 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на белорусский МИД.

«Принято решение о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь для граждан Литвы и Латвии», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что президент страны Александр Лукашенко принял это решение с учетом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан. При этом данный шаг поможет гражданам соседних государств составить объективное представление о современной Белоруссии, ее политике и экономике, а также ближе познакомиться с культурой народа.

Кроме того, в МИД Белоруссии выразили уверенность, что такой подход может стать ориентиром для западных соседей в вопросе поиска путей нормализации отношений и непростой ситуации в регионе.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал справедливость основой политики в стране. По его словам, нужно реагировать на обращения граждан. «Кому-то прямо сказать: "Этого мы делать не будем, у тебя трое сыновей, иди свой забор ремонтируй или покрась свою хату сам или сами". Но если приходит человек, которому действительно нужна помощь, ему надо эту помощь оказывать», — проинструктировал Лукашенко чиновников.