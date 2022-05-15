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В Крыму предрекли выход взятых под контроль России регионов из состава Украины

Постпред Крыма Мурадов: взятые под контроль России регионы Украины выйдут из ее состава
Георгий Мурадов

Георгий Мурадов. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в беседе с РИА Новости предрек регионам Украины, которые были взяты под контроль российскими военными, выход из ее состава.

«По оценке специалистов по государственному праву, в соответствии с российским законодательством, регионы Украины сначала должны принять решение о выходе из состава Украины и объявить о своей независимости. Их признание Российской Федерацией открыло бы им путь для вступления в состав России», — заявил политик.

Он напомнил, что в 2014 году таким образом определилась судьба Крыма, когда большинство жителей республики изъявили желание войти в состав России. При этом Мурадов подчеркнул, что проведение подобных референдумов до окончания специальной военной операции стало бы преждевременной мерой.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления глав МИД «Большой семерки» (G7), которые они сделали по итогам трехдневной встречи. Он отметил, что заявления G7 «не поразили своей новизной», и прокомментировал каждый из указанных пунктов, включая антироссийские санкции.

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Марина Совина
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