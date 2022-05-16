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В Испании столкнулись пассажирский и товарный поезда

85 человек пострадали после столкновения пассажирского и товарного поездов в Испании

Фото: Jon Nazca / Reuters

Один человек погиб и не менее 85 пострадали в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в муниципалитете Сан-Бой-де-Льобрегат в Испании. Об этом пишет издание Cope.

Авария произошла около 18:00 по местному времени (19:00 мск), когда грузовой поезд, перевозивший калий, сошел с рельсов у входа на станцию ​​и столкнулся с пассажирским составом. В результате удара машинист второго поезда скончался. На место происшествия уже приехала служба скорой медицинской помощи для проведения эвакуационных работ.

Причины происшествия выясняют.

В конце марта в Тунисе столкнулись два пассажирских поезда, пострадали более 70 человек. Инцидент произошел в районе станции Джабаль Джеллуд в столице.

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Виктория Кондратьева
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