В Тунисе столкнулись два пассажирских поезда

При столкновении двух пассажирских поездов в Тунисе пострадали более 70 человек

При столкновении двух пассажирских поездов в столице Туниса в районе станции Джабаль Джеллуд пострадали более 70 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление гражданской обороны страны.

«72 пассажира госпитализированы после столкновения двух поездов в районе станции Джабаль Джеллуд», — заявили в управлении.

Большинство пострадавших доставлены в больницы с травмами легкой степени тяжести. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее на юге Китая, в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района, разбился пассажирский борт Boeing 737 авиакомпании China Eastern. На борту воздушного судна находились 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа. На данный момент официальная информация о количестве жертв отсутствует.