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Начальника отдела челябинской таможни отправили в СИЗО за взятки

Начальника отдела челябинской таможни отправили в СИЗО за взятки при импорте из Казахстана

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 14 июля начальника отдела по противодействию коррупции челябинской таможни Владимира Гефеля. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе инстанции.

Его обвиняют по статье 290 («Получение взяток») УК РФ. Ранее сообщалось, что его задержали сотрудники ФСБ за создание коррупционной схемы по вымогательству денег у российских бизнесменов. За вознаграждение он содействовал в импорте крупных коммерческих партий товаров из Казахстана.

Отмечалось, что в течение последних двух лет объем перевозок через участок российско-казахстанской границы увеличился, за год ее пересекли сотни тысяч фур.

19 апреля стало известно, что в Петербурге сотрудники ФСБ и таможни нашли 40 килограммов кокаина в ящиках с бананами.

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Елизавета Новикова
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