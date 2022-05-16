Глава МИД Турции провел переговоры с генсеком НАТО

ТАСС: глава МИД Турции Чавушоглу провел переговоры с генсеком НАТО Столтенбергом

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Наш министр провел сегодня телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом», — рассказал собеседник агентства, не уточнив деталей беседы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО, и попросил руководство стран не обижаться на него. Он аргументировал свое решение тем, что власти Финляндии и Швеции якобы предоставляют убежище членам группировок, которые Турция считает террористическими.

14 мая Чавушоглу также заявил, что Осло и Стокгольм укрывают у себя боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), Анкара считает ее экстремистской группировкой.