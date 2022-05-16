Цена дизеля в Британии рекордно выросла

Стоимость дизельного топлива в Великобритании выросла до рекордного уровня

Цена дизельного топлива в Великобритании выросла до рекордного уровня. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные британской ассоциации автомобилистов (RAC).

Стоимость топлива составила 180,29 пенса за литр (около 2,2 доллара), неэтилированный бензин сейчас стоит 166,65 пенса (около 2 долларов) и подбирается к рекорду, установленному в марте. Цены растут несмотря на решение властей снизить пошлину на 5 пенсов за литр. «Мы призываем канцлера снизить НДС до 15 процентов, чтобы облегчить страдания водителей», — объявили в RAC.

Ранее в мае цены на бензин в США обновили исторический максимум, достигнув в среднем по стране 4,43 доллара за галлон (3,785 литра). В штате Калифорния галлон обходится в среднем в 5,87 доллара. При этом на некоторых заправках в штате Мэриленд топливо подорожало уже до 6 долларов. До этого исторический рекорд был зафиксирован 11 марта, когда галлон стоил в среднем 4,33 доллара.

Стоимость бензина и дизельного топлива бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.