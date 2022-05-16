Молодежные акселераторы Сбера объявили дополнительный набор идей и проектов

Программы развития предпринимательских талантов SberZ и SberStudent примут новые заявки

Программы развития предпринимательских талантов SberZ и SberStudent, в которых сегодня принимают участие более 55 тысяч человек, объявляют дополнительный прием заявок от команд, имеющих оформленную идею для технологического бизнеса и план ее реализации. Победители отбора смогут воплотить ее вместе с персональным бизнес-наставником и представить руководству Сбера, других корпораций и инвесторам на демо-дне.

Принять участие в отборе могут учащиеся 8-11 классов школ, колледжей и техникумов, студенты, аспиранты и научные сотрудники вузов. В заявке необходимо представить подробное описание идеи и уже проверенную гипотезу, а также команду проекта c обозначением компетенций (не более 8 человек в команде). Оцениваться будут новизна и технологическая составляющая, а также обоснованность бизнес-модели проекта. Регистрация продлится до 31 мая, подать заявку можно на сайтах https://sber-z.sberclass.ru/ и https://sberstudent.sberclass.ru/.

Команды, которые подадут заявки на участие в отборе, поборются с участниками акселераторов SberZ и SberStudent за возможность получить персонального наставника из числа опытных предпринимателей и стартап-трекеров, вместе с которым в течение трех месяцев они проработают свои проекты и достигнут первых бизнес-результатов. Команды, разрабатывающие стартапы в области искусственного интеллекта, игровой индустрии или в социальной сфере, дополнительно получат консультации и наставничество профильных экспертов. Всего для работы с наставниками будет отобрано 500 лучших команд.

Результатом интенсивной работы станут MVP (или Minimum Viable Product, «минимально жизнеспособный продукт»), команды представят их на демо-днях в 11 регионах России. Затем наиболее проработанные стартапы попадут на суперфинал в Москве, где их оценят представители руководства Сбера и других корпораций, ректоры вузов и инвесторы. В случае победы участники школьных команд смогут рассчитывать на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы, а студенческие — на гранты от Moscow Seed Fund.

«Дополнительный набор технологических бизнес-проектов в молодежные акселераторы нацелен на тех, кто уже начал разработку собственного проекта, например, на выпускников бизнес-инкубаторов — часто они уже имеют первые наработки, но не знают, какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы масштабировать проект и найти первых заказчиков — и мы, и наши партнеры готовы им в этом помочь», — отметила Наталья Магидей, руководитель стартап-экосистемы Сбера.

