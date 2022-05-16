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Экзамен для въезжающих на работу в Россию мигрантов предложили упростить

Минобрнауки предложило отменить экзамен по истории для мигрантов на период спецоперации

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Минобрнауки России предложило на период специальной операции на Украине отменить для мигрантов, въезжающих на работу, сдачу экзамена по истории при получении вида на жительство. Соответствующий проект постановления правительства размещен в понедельник, 16 мая, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, иностранцев хотят освободить от сдачи письменной части экзамена по русскому языку как иностранному и основам российского законодательства.

В ведомстве захотели упростить экзамен для мигрантов при получении вида на жительство, разрешений на временное проживание и на работу и оставить только устную часть.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев анонсировал принятие закона о въезде и пребывании иностранцев в России.

По его словам, нужно будет провести анализ действующих международных договоров, после чего оценить их соответствие этому законопроекту. Эта работа, добавил Медведев, уже ведется, однако массив законодательства требует внимательного отношения.

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Анна Щербакова
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