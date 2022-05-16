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Володин заявил о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря

Спикер Госдумы Володин заявил о выходе РФ из Парламентской конференции Балтийского моря

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия выйдет из Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ). Такое решение приняли депутаты на Совете Госдумы РФ, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщается на думском сайте.

Постоянными членами ПКБМ являются Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония. С парламентариями большей части из этих стран в настоящее время нет диалога ни в формате данной организации, ни по межпарламентским каналам, добавил Володин.

Он подчеркнул, что ответственность за разрыв парламентских связей лежит на тех, кто подрывает базовые принципы Конференции, а также использует ПКБМ «для нападок на Россию».

«Некогда полезный формат многостороннего диалога превращен в инструмент антироссийской политики», — заключил спикер Госдумы.

Ранее Володин заявил, что нижняя палата парламента рассмотрит инициативы для защиты граждан и экономики России в условиях санкций. В частности, он выделил инициативу о введении внешнего управления в иностранных компаниях, ушедших с российского рынка.

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Сергей Истомин
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