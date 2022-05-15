В Госдуме рассказали о приоритетной повестке

Спикер ГД Володин анонсировал рассмотрение инициатив по противодействию санкциям весной

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента рассмотрит инициативы для защиты граждан и экономики России в условиях санкций. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

«Эти инициативы, направленные на защиту наших граждан и экономики, в обязательном порядке будут рассмотрены в течение весенней сессии. Все они — в приоритетной повестке Государственной Думы», — подчеркнул Володин.