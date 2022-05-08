Володин назвал количество введенных с начала спецоперации антироссийских санкций

Спикер Госдумы Володин заявил, что с 2014 года против России ввели 10128 санкций

С 2014 года против России были направлены 10128 санкций, 7374 из которых введены после начала спецоперации на Украине. Такую цифру в своем Telegram-канале назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что такое количество санкций не накладывалось ни на одно государство в истории.

При этом, по словам Володина, президент США Джо Байден считает альтернативой антироссийским санкциям только Третью мировую войну.

«Все, что нас не убивает, делает сильнее», — заключил политик.

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что граждане стран Запада платят большую цену за введение антироссийских санкций. Он отметил, что Россия готовит ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза.