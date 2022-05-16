Стилистка перечислила способы выглядеть дорого без затрат

TikTok-блогерша рекомендует тщательно гладить одежду, чтобы выглядеть дорого без затрат

Канадская блогерша перечислила способы выглядеть дорого без затрат на новую одежду. На ролик, появившийся на ее странице в TikTok, обратили внимание журналисты The Sun.

В первую очередь стилистка Анастасия порекомендовала отказаться от джинсов в пользу классических брюк любого цвета. Кроме того, эксперт советует составлять многослойные образы, например, надеть пальто поверх рубашки и пиджака. «Поверьте, многослойность — самый легкий способ выглядеть элегантно», — высказалась она.

Помимо этого, по словам автора видео, важно тщательно гладить одежду перед выходом из дома, поскольку мятые вещи выглядят неопрятно и «удешевляют» внешний вид. «Даже самые базовые и дешевые предметы гардероба будут выглядеть в разы дороже, если они выглажены», — уточнила блогерша.

Известно, что тиктокерше удалось прославиться с помощью подобных обучающих роликов. На данный момент на ее аккаунт подписаны почти 60 тысяч человек, а видео набрали десятки тысяч просмотров и лайков.

Ранее Анастасия также раскрыла способы выглядеть стройнее с помощью одежды. Например, специалистка посоветовала носить монохромные образы, чтобы визуально стать выше. Кроме того, по словам юзерши, для достижения данного эффекта можно использовать остроносую обувь, в частности босоножки, балетки и лодочки на каблуке.