Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Стилистка перечислила способы выглядеть дорого без затрат

TikTok-блогерша рекомендует тщательно гладить одежду, чтобы выглядеть дорого без затрат

Кадр: @anaskid / TikTok

Канадская блогерша перечислила способы выглядеть дорого без затрат на новую одежду. На ролик, появившийся на ее странице в TikTok, обратили внимание журналисты The Sun.

В первую очередь стилистка Анастасия порекомендовала отказаться от джинсов в пользу классических брюк любого цвета. Кроме того, эксперт советует составлять многослойные образы, например, надеть пальто поверх рубашки и пиджака. «Поверьте, многослойность — самый легкий способ выглядеть элегантно», — высказалась она.

Материалы по теме:
Пиджаки на голое тело, экстремальные вырезы и скандал на сцене: чем удивил «Оскар-2022», помимо эффектных нарядов звезд?
Пиджаки на голое тело, экстремальные вырезы и скандал на сцене:чем удивил «Оскар-2022», помимо эффектных нарядов звезд?
28 марта 2022
«Мы переборщили с декольте» Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
«Мы переборщили с декольте»Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
3 мая 2022

Помимо этого, по словам автора видео, важно тщательно гладить одежду перед выходом из дома, поскольку мятые вещи выглядят неопрятно и «удешевляют» внешний вид. «Даже самые базовые и дешевые предметы гардероба будут выглядеть в разы дороже, если они выглажены», — уточнила блогерша.

Известно, что тиктокерше удалось прославиться с помощью подобных обучающих роликов. На данный момент на ее аккаунт подписаны почти 60 тысяч человек, а видео набрали десятки тысяч просмотров и лайков.

Ранее Анастасия также раскрыла способы выглядеть стройнее с помощью одежды. Например, специалистка посоветовала носить монохромные образы, чтобы визуально стать выше. Кроме того, по словам юзерши, для достижения данного эффекта можно использовать остроносую обувь, в частности босоножки, балетки и лодочки на каблуке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Первые посетители «Макдоналдса» отреагировали на полный уход сети из России
Эрдоган отказался одобрять членство Швеции и Финляндии в НАТО
В правительстве поддержали инициативу о проверке МВД и ФСБ при выдаче оружия
Собчак показала интерьер своего нового подмосковного дома
В России заявили о сохранении возможности получить права на показ Олимпиады
Решена загадка роста сверхмассивных черных дыр
Блогерша обвинила авиакомпанию в травле из-за одной просьбы бортпроводника
Украина отказалась идти на уступки по Крыму и Донбассу
Россиянам разрешили отправлять за границу в пять раз больше денег
Венгрия потребовала миллиарды евро компенсации за отказ от российской нефти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.