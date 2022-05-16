В Новосибирске состоится международный фестиваль научного и индустриального кино

Фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» пройдет в Новосибирске в августе

В Новосибирске в августе впервые состоится международный фестиваль научного и индустриального кино «Кремний». Как уточняет со ссылкой на вице-губернатора Ирину Мануйлову ТАСС, организаторы уже начали подготовку к мероприятию и запустили на базе местных киностудий акселераторы для создания фильмов.

«Мы запускаем по сути на первом этапе некий акселератор, когда все желающие могут заявиться в качестве авторов и создателей нового научно-популярного кино», — пояснила собеседница агентства, добавив, что представленные на фестивале киноленты будут сняты по разным научным направлениям.

Акселераторы, по ее словам, будут проводиться в течение июня и июля. Желающие смогут с их помощью изучить разные форматы и жанры, в которых работают местные киностудии.

Кроме того, свою лепту в формирование программы фестиваля внесут детская киностудия «Поиск» и группа производства купольного кино. Для гостей фестиваля также будет подготовлена и внеконкурсная программа, на которой будут представлены картины, связанные с наукой и технологиями. В рамках отдельного направления также будут рассматриваться и блогерские работы.

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