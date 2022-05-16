Более сотни британских фестивалей решили бороться с насилием

В Великобритании более сотни музыкальных фестивалей решили бороться с сексуальным насилием

В Великобритании более сотни музыкальных фестивалей решили бороться с сексуальным насилием с помощью подхода, ориентированного на пострадавших. Об этом сообщает The Independent.

Британские мероприятия, в число которых входят Parklife, Latitude и Boardmasters, присоединились к кампании Safer Spaces at Festivals. В рамках проекта благотворительные организации предоставят руководству фестиваля рекомендации по формированию их политики. Отмечается, что будут рассматриваться все обвинения в домогательствах и насилии, а решения по этим вопросам будут принимать оперативно.

«Первоначальная кампания Safer Spaces оказала положительное влияние как на любителей музыки, так и на персонал фестивалей. Фестивали — это микрокосм общества, а сексуальное насилие — это проблема, которая сохраняется в нашем обществе. Наше понимание и подходы к решению проблемы постоянно меняются», — заявила координатор Ассоциации независимых фестивалей Фиби Родвелл.

Она добавила, что новый подход поможет организаторам заботиться о посетителях, а также предотвращать насилие на мероприятиях.