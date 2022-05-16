В США отдадут умный дом бесплатно

Канал HGTV запустил розыгрыш умного дома в Северной Каролине

У граждан США появилась возможность бесплатно получить недвижимость. Телеканал HGTV запустил розыгрыш умного дома в Северной Каролине, сообщает The Sun.

Стоимость двухэтажного особняка оценивается в миллион долларов. В нем три спальни, две ванные с отдельной уборной и двухместный гараж. На заднем дворе имеются бассейн и чаша для костра. Победитель может обменять дом на 600 тысяч долларов. Помимо недвижимости, ему также отдадут автомобиль Mercedes-Benz GLC SUV и денежный приз в 100 тысяч долларов.

Принять участие в розыгрыше можно дважды в день на официальном сайте телеканала. Для этого нужно быть старше 21 года, иметь американское гражданство и не являться сотрудником одной из спонсорских компаний. Победитель определится в июне 2022 года.

В марте в США предложили забрать бесплатно дом с подвохом — новому владельцу придется перенести недвижимость на другой участок. Место, на котором особняк располагается сейчас, хочет использовать больница. Собственнику выделят 22 тысячи фунтов стерлингов, чтобы помочь с переносом жилья.