Объявлены итоги крупнейшего в мире исследования предпринимательской активности

Объявлены результаты крупнейшего в мире исследования предпринимательской активности GEM

Объявлены результаты крупнейшего в мире исследования предпринимательской активности «Глобальный мониторинг предпринимательства — 2021/2022» (Global Entrepreneurship Monitor, GEM), в котором приняли участие предприниматели из 50 стран. Согласно исследованию, предпринимателями являются 11,7 процента населения России.

В России стране с 2006 года проект реализуется исследовательской группой Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, а с 2018 года — при финансовой поддержке Сбера.

По результатам национального исследования, в России в 2021 году 8,3 процента взрослого трудоспособного населения являются ранними предпринимателями: это люди 18–64 лет, находящиеся в процессе открытия бизнеса (нарождающиеся предприниматели — 3,7 процента) или владеющие либо управляющие новым бизнесом менее трех с половиной лет (владельцы нового бизнеса — 4,7 процента).

Доля людей, чей бизнес существует на рынке более трех с половиной лет (устоявшиеся предприниматели), составила 3,4 процента, что ниже значений 2019-2020 годов на 25 процентов.

Несмотря на экономический кризис, в 2021 году оценка наличия благоприятных возможностей для открытия бизнеса в регионах проживания респондентов сохранилась на уровне 2020 года (33,5 процента). Это наивысшее значение с 2010 года.

В 2021 году оценка уровня достаточности знаний, опыта и навыков для ведения предпринимательской деятельности осталась на том же уровне, что и в 2020 году. 34,5 процента индивидов оценивают свои знания и опыт как достаточные для начала предпринимательской деятельности. С 2012 года наблюдается устойчивый рост данного показателя.

В 2021 году число желающих заняться бизнесом оказалось вдвое выше числа респондентов, вовлеченных в раннюю предпринимательскую активность (около 6,6 процента). Наличие большого числа людей, намеревающихся заняться предпринимательством, наряду с обеспечением благоприятных условий ведения бизнеса, может способствовать приросту числа предпринимателей даже в периоды глобальных кризисов.

Ранняя предпринимательская активность мужчин по-прежнему превышает активность женщин: 10,2 процента мужчин и 6,6 процента женщин вовлечены в создание нового бизнеса. Несмотря на то что показатели для мужчин и женщин с 2019 года остаются выше средних показателей за предыдущие годы исследования, очевидно, что экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, оказал более негативное влияние на раннюю предпринимательскую активность женщин. После ожидаемого общего снижения активности для представителей обоих полов в 2020 году (9,7 процентов мужчин, 7,3 процента женщин) по сравнению с 2019 годом (10,2 процента мужчин, 8,6 процента женщин), в 2021 году этот показатель для мужчин вернулся к максимальному допандемийному значению, в то время как среди женщин ранняя предпринимательская активность продолжает снижаться.

Таким образом, показатели 2021 года свидетельствуют о том, что в условиях пандемии COVID-19 мужчины-предприниматели быстрее адаптировались к изменившимся условиям и смогли вернуться к инициативам, связанным с открытием бизнеса. Женщины-предприниматели оказались более подвержены влиянию негативных экономических условий: они обращаются к предпринимательским инициативам в более благоприятные для экономики периоды и скорее выбирают работу по найму в периоды экономических кризисов.

В 2021 году соотношение ранних и устоявшихся предпринимателей-женщин незначительно изменилось в сторону открытия нового бизнеса. В целом можно отметить, что в последние два года в условиях пандемии COVID-19 мужчины показали бо́льшую готовность к поиску возможностей для открытия бизнеса в новых экономических реалиях. Женщины же демонстрируют более осторожное предпринимательское поведение в условиях приспособления к кризису, сочетая новые предпринимательские инициативы с сохранением уже существующих бизнесов.

Пандемия COVID-19 стимулировала цифровизацию бизнеса. Речь идет об организации удаленной работы сотрудников, развитии онлайн-заказов, автоматизации производства товаров и предоставления услуг. В рамках проекта GEM в 2021 году предпринимателям задавались вопросы о внедрении цифровых технологий в деятельность их фирм. Большинство респондентов (51 процент) отметили, что их компании могут работать без применения технологий для продажи товаров и услуг.

При этом 25,5 процента сообщили, что цифровизация их бизнесов не связана с пандемией. Наконец, 23 процента респондентов ответили, что они либо ввели цифровые технологии в ответ на пандемию, либо расширили планы по их использованию с началом распространения COVID-19. Предприниматели рассказали о своих планах по расширению использования цифровых технологий в ближайшие 6 месяцев. 56 процентов ранних предпринимателей либо уверены в необходимости интенсификации работы в этом направлении, либо оценивают такую перспективу как возможную. Оставшиеся 44 процента планов по дальнейшему внедрению цифровых технологий в деятельность своих бизнесов не имеют.

3,3 процента ранних и 64,5 процента устоявшихся предпринимателей заявили, что при принятии решений о будущем бизнеса они учитывают такие социальные аспекты, как доступ к образованию, здравоохранению, безопасность и условия труда и жизни. Схожие оценки продемонстрировали предприниматели при ответе на вопрос о том, учитывают ли они такие экологические аспекты, как сохранение зелёных насаждений, сокращение токсичных выбросов при принятии решений о будущем бизнеса (69,6 и 66,4 процента соответственно). Тех, кто не учитывает социальные аспекты, оказалось больше, чем тех, кто не учитывает экологические в обеих группах предпринимателей.

«Исследование GEM помогает держать руку на пульсе предпринимательства, отслеживать динамику предпринимательских настроений и сравнивать уровень развития малого бизнеса в различных государствах, поэтому Сбер считает поддержку этого проекта приоритетной и продолжит ее осуществлять», — отметил начальник Управления GR и работы со специальными проектами Сбербанка Олег Семененко.

