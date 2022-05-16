Немецкий генерал рассказал о превосходстве России на Украине

Немецкий генерал Эрих Вад предостерег Украину от недооценки вооруженных сил России

Бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-главы ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад предостерег Украину от недооценки вооруженных сил России. Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Вад, комментируя спецоперацию России, рассказал о том, что российская армия слишком сильна, так как обладает превосходством на земле и в воздухе. Он также заявил, что Киев не сможет вернуть Донбасс военным путем. Именно Россия определяет ход развития событий на Украине, резюмировал немецкий генерал.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил шансы победы Украины над Россией. По мнению генсека, спецоперация идет не по плану российской стороны. «Они не смогли взять Киев. Они отступают от Харькова, и их крупное наступление в Донбассе застопорилось», — сказал он. В связи с этим Украина, по словам Столтенберга, «может выиграть эту войну». «Украинцы мужественно защищают свою родину», — добавил генсек.

