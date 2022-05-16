В правительстве поддержали инициативу о проверке МВД и ФСБ при выдаче оружия

Хинштейн сообщил, что в правительстве поддержали инициативу об ужесточении выдачи оружия

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу об ужесточении государственного контроля за выдачей огнестрельного оружия. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Парламентарий совместно с депутатами Василием Пискаревым и Анатолием Выборным выступили соавторами законопроекта, в котором предлагается наделить ФСБ и МВД правом проверять кандидатов на получение оружия.

Как пояснял Хинштейн, правоохранители будут передавать Росгвардии информацию о причастности гражданина к организованной преступности либо о его намерении использовать оружие в противоправных целях. На основании таких данных кандидату откажут в выдаче разрешения на оружие сроком на один год.

Также проверки предлагается проводить и в отношении владельцев оружия. Их порядок установит правительство России.