Известная поэтесса рассказала о превращенной в притон квартире

Поэтесса Лариса Рубальская рассказала, как арендатор превратил ее квартиру в притон

Известная российская поэтесса Лариса Рубальская рассказала, как ее квартиру, которую она сдавала в аренду, превратили в притон. В этом она призналась в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

В наследство от матери ей досталась 45-метровая квартира на Кутузовском проспекте в Москве. Рубальская решила ее сдать, новый жилец нашелся быстро: с ним заключили договор, и он оставил оплату за 1,5 месяца. Однако потом начались проблемы: в квартире обустроили игорный дом.

Жилец сменил замки, и в свой дом поэтесса смогла попасть только через месяц. «Я ее открыла… Нашей мебели нет вообще! Там помойка: окурки, бутылки. Стоят барные стулья — 17 штук, пять я потом продала, остальные раздали. Мониторы, картинки с голыми дамами — и все», — рассказала она. Рубальская добавила, что потом в квартире сделали ремонт, после чего она сдала ее своим друзьям.

Ранее стало известно, что москвичи снизили требования к арендаторам из-за роста конкуренции на рынке недвижимости. Количество предложений для семей с детьми за месяц выросло на 76 процентов, для квартирантов с животными — на 81 процент. Ранее эти категории граждан в некоторых случаях даже не рассматривались в качестве потенциальных арендаторов.