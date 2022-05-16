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Украина отказалась идти на уступки по Крыму и Донбассу

Кулеба заявил, что Украина не пойдет на уступки России по Крыму и Донбассу

Фото: Marcus Brandt / Reuters

Власти Украины отказались идти на уступки перед Россией по Крыму и Донбассу, чтобы добиться прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

«Вместо того чтобы спрашивать, что Украина должна сделать для перемирия, соответствующий вопрос следует адресовать России: что должна сделать Россия, — сказал он. — Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, осталось за нами».

Кулеба отметил, что до начала российской спецоперации западные страны «изучали то, от чего могла бы отказаться Украина» для заключения соглашения с Москвой. Он поблагодарил США, ФРГ и Францию за то, что они изменили взгляд на этот вопрос.

«У нас еще есть некоторые дискуссии, но в принципе они ясно понимают, что это черно-белая ситуация и что именно Россия несет полную ответственность за происходящее», — заключил глава МИД.

Ранее Кулеба высказал мнение, что происходящее на Украине показало небольшие возможности НАТО. «НАТО как союз, как институт может сделать очень мало, если вообще что-либо», — отметил он. Европейский Союз же, по словам министра, напротив, «вернулся на правильный путь».

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Алевтина Запольская
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