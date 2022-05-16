Кулеба заявил о небольших возможностях НАТО

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что НАТО «может сделать очень мало»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что события в республике продемонстрировали небольшие возможности НАТО, передает РИА Новости.

По словам Кулебы, в начале конфликта «считалось, что НАТО сильна, и НАТО может действовать», а Европейский союз (ЕС) способен лишь «выражать различные уровни беспокойства». Однако выяснилось, что дело обстоит противоположным образом. «Это НАТО как союз, как институт может сделать очень мало, если вообще что-либо», — посетовал глава МИД Украины.

Кулеба отметил, что сами по себе страны-участницы Североатлантического альянса очень помогли Украине, но «НАТО как союз не сделал ничего». Евросоюз же, напротив, ввел санкции против России, делал сильные политические заявления, оказал экономическую помощь и финансировал военную поддержку Киеву.

«ЕС вернулся на правильный путь... как тот, кто может формировать будущее Европы», — заключил министр.

Ранее Кулеба сообщил, что обсудит с европейскими партнерами вопрос о введении нефтяного эмбарго в отношении России за специальную военную операцию на территории Украины.