Дизайнер Tesla купил особняк у лидера Maroon 5

Покупателем особняка у лидера Maroon 5 стал главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен

Покупателем особняка в США, который ранее принадлежал лидеру группы Maroon 5 Адаму Левину, стал главный дизайнер производителя электромобилей Tesla Франц фон Хольцхаузен. Об этом сообщает Dirt.

О том, что Левин смог избавиться от особняка в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс за 51 миллион долларов, стало известно ранее в мае. Изначально музыкант просил за дом 57,5 миллиона долларов, однако его удалось продать без убытков и получить 19 миллионов долларов прибыли. Новый владелец переедет в дом вместе со своей супругой Вики.

Левин владел особняком с 2018 года. За его покупку он отдал 31,95 миллиона долларов. До этого собственником дома был актер Бен Аффлек.

Риелторы называют особняк воплощением истинно калифорнийского образа жизни. Его площадь — 836 квадратных метров. В общей сложности в распоряжении хозяина находятся 10 спален и 14 ванных комнат. В особняке также есть домашний кинотеатр, игровая комната и тренажерный зал.

На участке расположены бассейн, теннисный корт, баскетбольная площадка, курятник, а также несколько зон для отдыха и кухня под открытым небом. Для гостей предусмотрен гостевой коттедж, большая часть которого находится под землей. В нем есть четыре спальни и рабочий кабинет.

Кроме нового особняка, в собственности у фон Хольцхаузена есть поместье в Монтесито стоимостью 12 миллионов долларов, которое они с супругой приобрели в 2020 году, четыре дома в Малибу и квартира стоимостью в миллион долларов в Санта-Монике.

Франц фон Хольцхаузен руководит отделом дизайна Tesla с 2008 года. Он разработал все самые успешные модели бренда, включая Model S, Model X, Model 3 и Model Y. До прихода в Tesla уроженец Коннектикута работал в General Motors. В 2015 году журнал Automobile включил Хольцхаузена в число 25 величайших автодизайнеров всех времен.

Ранее в мае английский продюсер и один из создателей серии игр GTA Дэн Хаузер продал дом в Калифорнии наследнице канадской медиакомпании Thomson Reuters Тейлор Томсон. Сумма сделки составила 17,9 миллиона долларов.