Раскрыто значение жеста Лукашенко на саммите ОДКБ

Эксперт по этикету Холгова сравнила жест Лукашенко с позой Наполеона

Жест президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) похож на излюбленную позу Наполеона Бонапарта — именно так французского императора чаще всего художники изображали на полотнах, рассказала «Ленте.ру» президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Во время саммита ОДКБ Лукашенко прошелся с жестом, который называют «рука в жилете».

«Считается, что рука в жилете — это символ лидера. Наиболее популярной такая поза стала благодаря Наполеону Бонапарту. Именно в такой позе его изображали на полотнах. Осознанно ли господин Лукашенко подобным образом расположил руку или это была случайность, мы можем только гадать», — рассказала Холгова.

16 мая президент Белоруссии прибыл в Москву для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности. Мероприятие приурочено к 30-летию подписания договора и 20-летию создания организации.