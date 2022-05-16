В московском метро провели модный показ

Российский бренд Lyargo устроил модный показ в московском метро

Российский бренд Lyargo устроил модный показ в поезде московского метро на станции «Фонвизинская», Люблинско-Дмитровская линия. Соответствующий ролик публикует бывший главный редактор Peopletalk Мадонна Мур в личном Telegram-канале.

На размещенных кадрах видно, как манекенщицы дефилируют по вагону в однотонных образах, а также нарядах с яркими принтами из новой весенне-летней линейки марки. Модели представили публике брючные костюмы, плащи, кюлоты и юбки с подолом в розовом, красном и зеленом цветах. Отмечается, что гостями шоу стали случайные пассажиры метрополитена.

По словам дизайнера и основательницы Lyargo Тианы Лямовой, дефиле провели в необычной локации для того, чтобы зрители смогли получить максимум живых эмоций от показа. «Чтобы внести вспышку яркого цвета в массу, для презентации новой коллекции выбрано самое оживленное и проходимое место Москвы — Московский метрополитен», — заявила она.

Известно, что упомянутый модный дом сотрудничает с телепроектом «Модный приговор» на Первом канале.

В октябре 2016 года в московском метро прошел показ российского бренда Alexander Terekhov. Местом для дефиле выбрали платформу станции «Достоевская». Модели вышагивали по подиуму под шум проезжающих поездов. Для показа была отгорожена часть платформы.