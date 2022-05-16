Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

В московском метро провели модный показ

Российский бренд Lyargo устроил модный показ в московском метро

Российский бренд Lyargo устроил модный показ в поезде московского метро на станции «Фонвизинская», Люблинско-Дмитровская линия. Соответствующий ролик публикует бывший главный редактор Peopletalk Мадонна Мур в личном Telegram-канале.

На размещенных кадрах видно, как манекенщицы дефилируют по вагону в однотонных образах, а также нарядах с яркими принтами из новой весенне-летней линейки марки. Модели представили публике брючные костюмы, плащи, кюлоты и юбки с подолом в розовом, красном и зеленом цветах. Отмечается, что гостями шоу стали случайные пассажиры метрополитена.

По словам дизайнера и основательницы Lyargo Тианы Лямовой, дефиле провели в необычной локации для того, чтобы зрители смогли получить максимум живых эмоций от показа. «Чтобы внести вспышку яркого цвета в массу, для презентации новой коллекции выбрано самое оживленное и проходимое место Москвы — Московский метрополитен», — заявила она.

Известно, что упомянутый модный дом сотрудничает с телепроектом «Модный приговор» на Первом канале.

В октябре 2016 года в московском метро прошел показ российского бренда Alexander Terekhov. Местом для дефиле выбрали платформу станции «Достоевская». Модели вышагивали по подиуму под шум проезжающих поездов. Для показа была отгорожена часть платформы.

Дарья Шляпужникова
Обсудить
Последние новости
Европе пообещали рекордный рост цен
Россиянам впервые покажут придуманный нейросетью сериал
Пленный боец ВСУ пожаловался на дедовщину инструкторов НАТО
Европа допустила замену российского газа сырьем из Израиля
В российском городе решили продать жилье с «респектабельными соседями»
Названы самые популярные у россиян зарубежные направления для летнего отдыха
В Литве призвали прекратить транзит российских газа и нефти через Украину
Незнакомцы голыми руками остановили машину с потерявшей сознание водительницей
Рябков оценил возможность России стать прямой угрозой НАТО
Жителям Москвы и области пообещали дожди и заморозки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.