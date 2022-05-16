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Чехия резко нарастила закупки российской нефти

Чехия нарастила импорт нефти из России почти на 15 процентов

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Среднесуточный экспорт нефти из России в дальнее зарубежье за 15 дней мая упал на 2,3 процента по сравнению с прошлым месяцем (до 666 тысяч тонн), пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. При этом Чехия резко нарастила импорт нефти из России почти на 15 процентов, оказавшись лидером по приросту поставок среди трубопроводных направлений.

Вывоз сырья морским транспортом снизился на 2,7 процента, по нефтепроводам — на 1,6 процента. Среди трубопроводных направлений Польша, до этого наращивавшая поставки, сократила закупки на 15,4 процента, Венгрия — на 19,1 процента, Германия — на 6,2 процента. Китай же увеличил импорт на 5,4 процента.

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Главы МИД стран Евросоюза не смогут разблокировать 16 мая вопрос о нефтяном эмбарго в отношении России из-за серьезных разногласий. Об этом ранее заявил верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ранее Евросоюз предложил отсрочить до 2024 года введение эмбарго на поставки нефти из России для трех стран: Венгрии, Словакии и Чехии.

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Платон Щукин
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