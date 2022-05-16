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В Кремле назвали наглым отношение спецслужб США к российским дипломатам

Пресс-секретарь Путина Песков назвал наглым отношение спецслужб США к дипломатам России

Фото: Globallookpress.com

Отношение американских спецслужб к сотрудникам российских загранучреждений и дипломатам является наглым и недопустимым. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так в Кремле отреагировали на заявление посла в США Анатолия Антонова об угрозах сотрудникам российской дипломатической миссии и попытках агентов спецслужб США склонить россиян к сотрудничеству. Антонов утверждал, что «деятели» американских спецслужб «фланируют» вокруг здания дипучреждения, «раздавая телефоны ФБР и ЦРУ».

«Мы разделяем озабоченности главы нашего дипломатического представительства в США. Весьма наглое поведение представителей американских спецслужб по отношению к нашим гражданам, сотрудникам наших загранучреждений считаем недопустимым», — сообщил Песков.

Ранее Антонов заявил, что США захлестнула волна русофобии и небывалая по размаху кампания по «отмене» всего русского с бездоказательными и огульными обвинениями в адрес страны. Дипломат отметил, что целью происходящего является закрепление за Россией образа изгоя.

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Валерий Розенберг
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