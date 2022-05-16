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Netflix посоветовал уволиться недовольным контентом сотрудникам

Компания Netflix посоветовала уволиться сотрудникам, которых не устраивает контент сервиса

Фото: Stanislav Kogiku / Globallookpress.com

Стриминговая платформа Netflix посоветовала уволиться недовольным сотрудникам. Об этом сообщает Variety со ссылкой на новые рекомендации по корпоративной культуре.

Компания порекомендовала уйти работникам, недовольным контентом, который производит сервис. «Мы поддерживаем принцип, согласно которому Netflix предлагает разнообразные истории, даже если если некоторые из них противоречат нашим личным ценностям. В зависимости от вашей роли вам может потребоваться поработать над контентом, который вы считаете неподходящим. Если вам трудно поддерживать разнообразие нашего контента, Netflix может быть не лучшим местом для вас», — говорится в документах.

В них отмечается, что сервис учитывает интересы разной аудитории, а также поддерживает художественное самовыражение авторов, с которыми работает. Также Netflix подчеркивает в рекомендациях, что не собирается подвергать цензуре размещенные на платформе проекты. При этом компания обязана соблюдать государственные законы о цензуре во всем мире. В прошлом году ей пришлось удовлетворить семь запросов на удаление контента из Филиппин, России, Турции, Сингапура и Вьетнама.

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Марина Погосян
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