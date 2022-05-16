Лидеры стран ОДКБ подпишут многосторонние документы в Москве

Лидеры государств-участников ОДКБ подпишут заявление Совета коллективной безопасности

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на встрече в Москве подпишут многосторонние документы. Об этом говорится в подготовленных к мероприятию материалах, передает РИА Новости.

«К подписанию в ходе встречи подготовлены многосторонние документы, в том числе заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности», — сказано в материалах.

Руководители государств-участников ОДКБ обсудят вопросы углубления военного сотрудничества и противодействие различным угрозам, «в том числе исходящим с территории Афганистана». «Отдельное внимание будет уделено вопросам биологической безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что через несколько лет в ОДКБ войдут десятки стран. В настоящий момент в организации состоят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.