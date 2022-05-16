Еще одна пляжная страна приготовилась восстановить авиасообщение с Россией

Посол России в Омане Моргунов заявил, что авиасообщение между странами скоро восстановится

Власти еще одной пляжной страны, Омана, приготовились в скором времени восстановить прямое авиасообщение с Россией. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил посол России в Омане Илья Моргунов, пишут «Известия».

«Рассчитываем возобновить в ближайшее время прямое воздушное сообщение между Москвой и Маскатом силами национального оманского перевозчика, — заявил дипломат. — Для этого необходимо предпринять ряд мер со стороны наших некоторых ведомств». Отмечается, что переговоры по данному вопросу пройдут уже во второй половине мая.

Дипломат отметил, что подобный шаг позволит существенно увеличить число приезжающих в Оман россиян. По его оценке, «перспективы очень хорошие, в том числе, как замечают сами оманцы, с учетом "перенаселенности Дубая российскими туристами"». Также Моргунов добавил, что ближневосточная страна может «предложить услуги такого же качества», как и в ОАЭ.

Ранее стало известно, что Катар признан самой безопасной страной в мире для путешествий в 2022 году. Так, согласно отчету, индекс преступности в Катаре составляет всего 13,7 балла, а индекс безопасности — 86,2 балла. Также среди наиболее благоприятных для путешествия стран отметили ОАЭ (84,8 балла), Тайвань (84,1 балла) и Оман (80 баллов).