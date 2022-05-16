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Еще одна пляжная страна приготовилась восстановить авиасообщение с Россией

Посол России в Омане Моргунов заявил, что авиасообщение между странами скоро восстановится

Фото: Katerina Kerdi / Unsplash

Власти еще одной пляжной страны, Омана, приготовились в скором времени восстановить прямое авиасообщение с Россией. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил посол России в Омане Илья Моргунов, пишут «Известия».

«Рассчитываем возобновить в ближайшее время прямое воздушное сообщение между Москвой и Маскатом силами национального оманского перевозчика, — заявил дипломат. — Для этого необходимо предпринять ряд мер со стороны наших некоторых ведомств». Отмечается, что переговоры по данному вопросу пройдут уже во второй половине мая.

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Дипломат отметил, что подобный шаг позволит существенно увеличить число приезжающих в Оман россиян. По его оценке, «перспективы очень хорошие, в том числе, как замечают сами оманцы, с учетом "перенаселенности Дубая российскими туристами"». Также Моргунов добавил, что ближневосточная страна может «предложить услуги такого же качества», как и в ОАЭ.

Ранее стало известно, что Катар признан самой безопасной страной в мире для путешествий в 2022 году. Так, согласно отчету, индекс преступности в Катаре составляет всего 13,7 балла, а индекс безопасности — 86,2 балла. Также среди наиболее благоприятных для путешествия стран отметили ОАЭ (84,8 балла), Тайвань (84,1 балла) и Оман (80 баллов).

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Валентина Процкова
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