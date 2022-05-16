В Японии оценили изменение традиционной политики Финляндии в отношении России

Правительство Японии: Токио осознает, почему Швеция и Финляндия хотят вступить в НАТО

Япония осознает, почему Финляндия и Швеция выразили желание вступить в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

По его словам, Токио понимает, что оба скандинавских государства пересмотрели свою традиционную политику в отношении России из-за событий на Украине. Мацуно подчеркнул, что власти Японии внимательно следят за развитием ситуации.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что в случае вступления Финляндии в НАТО Россия усилит группировку войск на финской границе. «В случае, если в Финляндии в непосредственной близости от нас будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности России ничего не угрожает», — заверил он.

Финляндия и Швеция сообщили о намерении вступить в Североатлантический альянс после начала российской спецоперации на Украине.

