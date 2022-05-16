Курский губернатор сообщил о планах Киева захватить приграничные области России

Курский губернатор Старовойт рассказал о планах Украины захватить приграничные области РФ

Курский губернатор Роман Старовойт рассказал о намерении Украины захватить не только Донецкую народную республику (ДНР), но и приграничные области России. По его словам, в ходе спецоперации были найдены пособия, подтверждающие подобные планы Киева. Об это сообщает РИА Новости.

«Коллеги, которые вернулись, привезли очень интересный документ. Это на освобожденных территориях был взят один из учебных центров подготовки отрядов "Азов"», — заявил политик на оперативном совещании. Он уточнил, что найденный документ является учебным пособием «Полевой устав армии США», который доказывает, что американские военные готовили подразделения Украины «для захвата новых территорий и борьбы с возможными партизанскими движениями».

Старовойт уверен, что обнаруженное пособие подтверждает подготовку широкомасштабного проекта по захвату прилегающих к Украине российских территорий, в том числе Курской области. В связи с этим губернатор призвал не подвергать сомнениям правоту принятого решения о специальной военной операции.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

