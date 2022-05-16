Принявшая ислам Решетова снялась в откровенном наряде и вызвала споры в сети

Фотомодель Анастасия Решетова снялась в платье с вырезами и вызвала споры среди фанатов

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова вновь поделилась фото в откровенном образе и вызвала споры среди фанатов. Снимки и комментарии появились на ее странице в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость снялась в платье длины макси белого цвета бренда Loewe облегающего кроя. Наряд из блестящей ткани оформлен высоким разрезом, оголяющим ногу, а также широким вырезом на спине. В качестве украшений Решетова выбрала массивный браслет и несколько колец. На размещенных кадрах видно, что на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках.

«Тот редкий случай», — подписала манекенщица пост, указав, что стилистом образа выступил Алеко Надирян. Подписчики неоднозначно отнеслись к платью модели, в недавнем времени принявшей ислам, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Это так по-мусульмански», «Красотка», «Или трусы надень, или крестик сними», «Шикарная Настя», «Вы точно приняли ислам?», «Красивая женщина», «Кажется, ты говорила, что больше не будешь носить такую одежду», — спорили поклонники.

Анастасию Решетову не первый раз критикуют в соцсетях. В апреле 2021 года модель обругали в соцсетях за фото в парандже. Ее запечатлели на фоне мечети в длинном закрытом платье изумрудного цвета и черном головном уборе. В описании к посту манекенщица поздравила подписчиков с наступлением священного месяца Рамадан.