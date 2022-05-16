Власти Риги закрыли доступ к памятнику Освободителям

МВД Латвии: доступ к памятнику Освободителям Риги закроют до 31 августа

Доступ к памятнику Освободителям Риги закроют до 31 августа, соответствующее решение приняли власти латвийской столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представленный правительству отчет МВД.

«Доступ к памятнику в парке Победы в Риге будет закрыт до 31 августа, а Государственная полиция подготовила специальный план мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности в связи с дальнейшими решениями о демонтаже памятника», — говорится в документе.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение Рижской думы о сносе в латвийской столице памятника Освободителям Риги. По его словам, мемориал является «объектом российской пропаганды», который необходимо демонтировать.

МИД Латвии уведомил российское посольство о приостановке соглашения с РФ о мемориальных сооружениях и памятниках. В посольство России была направлена нота о приостановке действия 13-й статьи двустороннего договора с Москвой о социальной защите военных пенсионеров РФ и членов их семей.

