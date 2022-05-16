Андрей Воробьев обсудил развитие Подмосковья на встрече с правительством региона

Андрей Воробьев на встрече с главами муниципалитетов обсудил развитие Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством и главами муниципалитетов рассказал о дополнительных импульсах развития экономики Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Как отметил губернатор, цель «Новой экономики Подмосковья» - обеспечить максимальное содействие приходу новых инвесторов, а также работе малого и среднего бизнеса, наладить максимально тесное взаимодействие по проектам импортозамещения. Ранее принятые меры поддержки уже дали результат, но нужно продолжать работу в этом направлении и обратить внимание на компании, работающие по франшизе.

«Мы видим, что в малом бизнесе у нас 400 с лишним тысяч компаний и предприятий заняты. И самые устойчивые из них — те, кто работают по франшизе. Это направление нужно дальше сопровождать и оказывать максимальное внимание, разъяснять, проводить обучение тех, кто хочет заняться малым бизнесом», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор также сообщил, что в регионе создадут специальную цифровую платформу для вовлечения в оборот заброшенного имущества. Речь идет о неиспользуемых земельных участках и брошенных ветхих зданиях.

«Это объекты или земля, которые находятся в федеральной, региональной или муниципальной собственности, и которые мы должны активно вовлекать в оборот», — сказал Андрей Воробьев.