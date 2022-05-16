Названы пять вечно актуальных предметов гардероба

Редактор Who What Wear Бобби Шусслер назвал бомберы вечно актуальной базовой одеждой

Модный редактор портала Who What Wear Бобби Шусслер назвал пять вечно актуальных элементов одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Эксперт изучил блог популярной стилистки Джен Эндрюс-Катер и составил список базовых предметов гардероба, которые со временем не теряют популярности. Так, например, в перечень вошли бомберы, брюки-карго из различных тканей и джинсы свободного кроя. Также Шусслер порекомендовал обратить внимание на кроссовки в стиле ретро таких марок, как New Balance, Balenciaga и Converse.

Кроме того, в моде на протяжении многих сезонов остаются оверсайз-рубашки, отметил редактор.

«Когда мне трудно определиться, что надеть, я выбираю белоснежную рубашку на пуговицах, джинсы или брюки, а также кроссовки или балетки», — привел он слова стилистки.

Ранее в мае модный редактор Bustle Эйвери Матера назвала шесть популярных в начале 2000-х годов вещей, которые вновь вернулись в моду. Эксперт внесла в данный список трендовых изделий корсеты, чокеры и сумки-багеты. Кроме того, актуальными в настоящее время оказались изделия розового цвета, повышенный интерес к которому отмечался после выхода фильма «Блондинка в законе» в 2001 году, заявила Матера.