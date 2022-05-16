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Названы пять вечно актуальных предметов гардероба

Редактор Who What Wear Бобби Шусслер назвал бомберы вечно актуальной базовой одеждой

Фото: @JENKNOWSBESTBLOG

Модный редактор портала Who What Wear Бобби Шусслер назвал пять вечно актуальных элементов одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Эксперт изучил блог популярной стилистки Джен Эндрюс-Катер и составил список базовых предметов гардероба, которые со временем не теряют популярности. Так, например, в перечень вошли бомберы, брюки-карго из различных тканей и джинсы свободного кроя. Также Шусслер порекомендовал обратить внимание на кроссовки в стиле ретро таких марок, как New Balance, Balenciaga и Converse.

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Кроме того, в моде на протяжении многих сезонов остаются оверсайз-рубашки, отметил редактор.
«Когда мне трудно определиться, что надеть, я выбираю белоснежную рубашку на пуговицах, джинсы или брюки, а также кроссовки или балетки», — привел он слова стилистки.

Ранее в мае модный редактор Bustle Эйвери Матера назвала шесть популярных в начале 2000-х годов вещей, которые вновь вернулись в моду. Эксперт внесла в данный список трендовых изделий корсеты, чокеры и сумки-багеты. Кроме того, актуальными в настоящее время оказались изделия розового цвета, повышенный интерес к которому отмечался после выхода фильма «Блондинка в законе» в 2001 году, заявила Матера.

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Алина Гостева
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