Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянина задержали за приставания к школьнице в продуктовом магазине

В Стерлитамаке 34-летнего мужчину задержали за развращение 12-летней девочки в магазине

Фото: Shutterstock

В Стерлитамаке 34-летнего жителя Аургазинского района задержали за развратные действия в отношении 12-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Башкирии Евгений Каневский.

По версии следствия, вечером 14 мая россиянин приставал к школьнице в продуктовом магазине. Отмечается, что в этот момент он был пьян. Потерпевшая рассказала обо всем родителям, после чего те обратились в полицию.

Следователи и сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника в квартире у его брата. Сейчас решается вопрос о помещении его в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области 43-летнего россиянина приговорили к 12 годам колонии строгого режима за развратные действия в отношении детей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Первые посетители «Макдоналдса» отреагировали на полный уход сети из России
Эрдоган отказался одобрять членство Швеции и Финляндии в НАТО
В правительстве поддержали инициативу о проверке МВД и ФСБ при выдаче оружия
Собчак показала интерьер своего нового подмосковного дома
В России заявили о сохранении возможности получить права на показ Олимпиады
Решена загадка роста сверхмассивных черных дыр
Блогерша обвинила авиакомпанию в травле из-за одной просьбы бортпроводника
Украина отказалась идти на уступки по Крыму и Донбассу
Россиянам разрешили отправлять за границу в пять раз больше денег
Венгрия потребовала миллиарды евро компенсации за отказ от российской нефти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.