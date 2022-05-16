Россиянина задержали за приставания к школьнице в продуктовом магазине

В Стерлитамаке 34-летнего мужчину задержали за развращение 12-летней девочки в магазине

В Стерлитамаке 34-летнего жителя Аургазинского района задержали за развратные действия в отношении 12-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Башкирии Евгений Каневский.

По версии следствия, вечером 14 мая россиянин приставал к школьнице в продуктовом магазине. Отмечается, что в этот момент он был пьян. Потерпевшая рассказала обо всем родителям, после чего те обратились в полицию.

Следователи и сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника в квартире у его брата. Сейчас решается вопрос о помещении его в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области 43-летнего россиянина приговорили к 12 годам колонии строгого режима за развратные действия в отношении детей.